Школьники Подмосковья могут пройти пробный ЕГЭ по информатике

Пробный вариант ЕГЭ по информатике можно бесплатно пройти на образовательной платформе от «Яндекс Учебника». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Пробный ЕГЭ максимально приближен к экзаменационному варианту. Он содержит 27 заданий, после выполнения которых ученик увидит результат экзамена в виде баллов, количества правильных ответов и затраченного времени. Варианты соответствуют кодификатору ЕГЭ, и задания из них нельзя списать или решить по шаблону.

Кроме того, ученики могут пройти отдельные задания со встроенным в платформу ИИ‑помощником, который объяснит задание и поможет написать код для его решения. ИИ-помощник найдет ошибки и подскажет, как их исправить, а также объяснит термины и напомнит теорию.

Также на платформе «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» проходят бесплатные вебинары, где ученикам рассказывают о самых распространенных ошибках и сложных заданиях экзамена. С учителями эксперты от «Яндекс Учебника» разбирают пробники и рассказывают о том, как готовить учеников к незнакомым заданиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.