Школьники Подмосковья изучили переработку отходов

В школах и колледжах Подмосковья прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном» на тему «День Земли — каждый день». Учащимся рассказали о развитии системы переработки отходов в России и принципах осознанного потребления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия посвятили современным технологиям переработки и бережному использованию природных ресурсов. Ребятам объяснили, как развивается система обращения с отходами в России и почему важно снижать нагрузку на окружающую среду.

Отдельное внимание уделили повседневным привычкам. Экономия воды, сортировка мусора и рациональное потребление формируют экологическую культуру и помогают сохранить экосистему планеты.

В интерактивной части школьники и студенты работали с рабочими листами, изучали жизненный цикл различных вещей и предлагали идеи по созданию «Экодворов». Обсуждение будущего природы и экологических профессий вызвало живой интерес и подчеркнуло значимость направлений, связанных с охраной окружающей среды и устойчивым развитием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.