Школьники обсудили важные темы с главой Дмитровского округа

Гостем мероприятия стал Михаил Шувалов, глава Дмитровского муниципального округа. Михаил Николаевич предложил ребятам задавать вопросы. Первое, о чем спросили старшеклассники: «Что вы считаете самым важным в жизни?»

«Любить свою Родину. Всегда помнить, что мы все — россияне, сильная нация. И хотя среди нас так много национальностей, мы едины. У нас богатая история, культура, самобытность, и все национальные ценности необходимо бережно сохранять и передавать будущим поколениям», — ответил Михаил Николаевич.

Он посоветовал ребятам ознакомиться с документом, который недавно подписал президент Владимир Путин, — «О стратегии государственной политики на период до 2036 года». В нем четко прописаны приоритеты в области национальной политики, единства и стабильности. Далее ребята затронули тему организации досуга подростков. София, ученица 11 го класса, отметила, что хотелось бы видеть больше спортивных площадок во дворах.

«Мы рассматриваем возможность увеличения количества спортивных площадок с тренажерами и спортивными снарядами, а также с зонами для командных игр. Уличный спорт в округе должен развиваться», — ответил Михаил Шувалов.

В ходе беседы обсудили планы по благоустройству парков округа на следующий год и перспективы развития юношеского спорта — в ближайшее время в округе появятся команды для спортсменов этой возрастной категории.

Одна из участниц разговора обратила внимание на неудобство реечных навесов над качелями и лавочками: после дождя ими невозможно пользоваться.

Михаил Николаевич пообещал передать это замечание специалистам, чтобы они рассмотрели возможность установки сверху прозрачного пластика.

Затем старшеклассники поинтересовались: «Вы любите читать? И что из литературы Вам особенно интересно?»

«Да, люблю. В основном читаю историческую литературу», — ответил глава округа. Он порекомендовал всем обязательно прочесть две книги: «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

На вопрос «Чего Вы хотите добиться, будучи главой округа?» Михаил Николаевич ответил: «Хочу, чтобы наш округ стал самым красивым, цветущим. Чтобы сюда ехали люди отовсюду, и он их очаровывал, а жители гордились тем, что живут здесь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.