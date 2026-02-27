Школьники Москвы познакомились с востребованными профессиями в нефтепереработке

Представители Московского НПЗ организовали для старшеклассников встречу, в ходе которой подробно осветили вопрос востребованных профессий в сфере нефтепереработки. Ребята и их родители получили информацию о возможных карьерных траекториях, которые предприятие готово предложить начинающим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба МНПЗ.

Мероприятие собрало более полутора сотен учащихся из Московского региона. Некоторые из этих ребят уже в апреле отправятся в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в интеллектуальном состязании «Умножая таланты», которое проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», инициированной компанией «Газпром нефть».

Профориентационное мероприятие для учеников развернулось на территории обновленного корпуса «Боровицкий», расположенного в школе Капотни. В ходе встречи школьникам рассказали об особенностях работы в нефтегазовой индустрии, а также у них была возможность напрямую пообщаться с представителями профильных колледжей и университетов-партнеров.

На Московском НПЗ для молодых людей созданы одни из наиболее привлекательных условий как для трудоустройства, так и для дальнейшего быстрого карьерного роста. Выстроенная на заводе система подготовки кадров позволяет осуществить так называемый бесшовный переход, плавно подводящий выпускника от этапа обучения к уверенному началу самостоятельной профессиональной деятельности.

Организаторы встречи подвели итоги отборочного этапа турнира «Умножая таланты» и назвали имена победителей. В финале этого интеллектуального соревнования за звание лучших поборются школьники, представляющие различные регионы России. Данный проект, реализуемый в рамках программы «Родные города» от «Газпром нефти», призван помочь учащимся сделать свои первые шаги в мире науки и профессии, познакомиться с актуальными технологиями и современными запросами индустрии.

Участники турнира, объединенные в команды, решают кейсы по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям, а также представляют экспертам собственные разработанные проекты. В столице проведение турнира ежегодно поддерживается Московским НПЗ. Победители и призеры этих соревнований получают весомое преимущество при поступлении в вузы-партнеры — им начисляется до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

«Московский НПЗ заботится о будущем ребят, которые задумываются о карьере востребованного специалиста. Мы стараемся по-настоящему увлечь детей открытыми для них перспективами и возможностями современной промышленности. Наша программа привлечения кадров включает регулярные мероприятия для школьников, где они знакомятся с основами нефтепереработки и профессиями высокотехнологичного производства. Портфолио участника образовательных проектов МНПЗ поможет после получения школьного аттестата поступить в колледж или университет и начать карьеру на предприятии», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.