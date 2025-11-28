Школьники из Подмосковья стали финалистами международного инженерного чемпионата

27 ноября прошел финал школьных соревнований Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, в котором приняли участие школьники из Домодедова, Одинцова и Сергиева Посада. В финале встретились 22 команды учащихся 8–11-х классов из 11 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финалистами соревнований из Подмосковья стали две команды ОК «Доминанта» из города Домодедово, школа «Багратион» из города Одинцово и школа № 16 из Сергиево Посада. Образовательный комплекс «Доминанта» одержала победу в номинации «Лучшая видео-визитка».

«Молодежные образовательные инициативы, направленные на развитие профессионального и лидерского потенциала молодежи, приветствуются на государственном уровне. Поэтому мы ежегодно поддерживаем чемпионат CASE-IN, который является крупнейшим в России сообществом, позволяющим молодым людям получать профессиональные знания и практический опыт, развиваться и достигать новых высот. Что особенно важно, чемпионат вносит вклад в решение стратегических задач и воспитание качественных кадров для ведущих направлений промышленности. Уверен, проект продолжит расширять свои границы и поможет еще не одному поколению участников стать профессионалами своего дела», — отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

XIII сезон чемпионата CASE-IN посвящен теме «Технологические инновации». На площадке Московского энергетического института финалисты справились с инженерными кейсами и презентовали инновационные идеи в направлении «Теплоэнергетика».

Всего осенний сезон Школьной лиги CASE-IN объединил более 1500 старшеклассников из 48 регионов. Ребята создали проекты энергоэффективных городских районов, предложили решения по внедрению биотехнологий в производственную инфраструктуру российских компаний.

Организаторами чемпионата CASE-IN выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Чемпионат проходит при поддержке Минпросвещения РФ и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годах.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.