Школьники из Мытищ стали призерами чемпионата «Профессионалы»

Старшеклассники из Мытищ 28 февраля 2026 года завоевали призовые места на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Соревнования прошли на базе Российского университета кооперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники продемонстрировали знания и навыки в компетенции «Банковское дело», показав умение организовывать кредитную работу и расчетно-кассовое обслуживание. Первое место занял Максим Бычков из школы № 32, третье — Тимофей Богданов из школы № 3.

В компетенции «Туроператорская деятельность» весь пьедестал заняли представители школы № 32. Победителем стала Рита Побожьева, второе место заняла Полина Трегубова, третье — Артем Хайлов.

В направлении «Технологии моды» среди юниоров ученица школы № 36 Ксения Большова впервые приняла участие в чемпионате и достойно представила округ.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее отмечала, что школьники стабильно демонстрируют высокие результаты на олимпиадах и профильных соревнованиях.

«Это плоды упорства и трудолюбия мытищинских школьников и их профессиональных наставников», — подчеркнула Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.