Школьники из Химок показали спектакль о бое у Чемульпо

Ученики гимназии №23 в Химках 10 февраля представили театральную постановку, посвященную бою у Чемульпо 1904 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии №23 в Химках прошла театральная постановка, посвященная героическому бою у Чемульпо 1904 года. На один вечер школьная сцена превратилась в палубу крейсера «Варяг», а зрители стали свидетелями ключевых эпизодов отечественной военно-морской истории.

Перед началом спектакля с приветственным словом выступили заместитель председателя совета депутатов округа Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Руслан Шаипов отметил, что слова капитана Всеволода Руднева о готовности вступить в бой напоминают о стойкости и чести российских моряков. Он подчеркнул, что верность долгу и готовность защищать страну остаются важнейшими ценностями.

Гостям напомнили о ходе боя, в котором крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» сражались с японской эскадрой из 14 кораблей. Театральный коллектив «Прима» воссоздал ключевые моменты — от выхода в море до последних минут противостояния.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что в Химках регулярно проходят различные патриотические мероприятия, что помогает молодежи лучше узнать историю. Постановка стала вкладом в сохранение памяти о героизме русских моряков и подчеркнула важность вовлечения молодежи в изучение истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.