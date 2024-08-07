Школьники из Белоруссии посетили Подмосковье по программе международного обмена

В рамках межправительственных соглашений с республикой Беларусь Московская область приняла группу школьников, которые приехали для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«По программе обмена к нам из Белоруссии приехали 265 человек, это первая группа в этом году. Мы составили маршрут таким образом, чтобы за короткое время детям удалось посетить как можно больше ключевых культурных достопримечательностей нашего региона. Здесь важно упомянуть и образовательную составляющую поездки — в Подмосковье работает самый большой детский Технопарк в стране, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что реальной наукой можно заниматься еще со школьной скамьи», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

В туристическую программу вошли экскурсионные поездки в Коломну, музей техники Вадима Задорожного, посещение музея «Дорога памяти» и Храма Вооруженных сил РФ. Проживали школьники из Беларуси в кампусах гимназии им. Примакова.

«Мне очень понравилось путешествие в Подмосковье! Мы остановились в гимназии имени Е. М. Примакова, там очень уютно. Каждый день для нас проводили интересные образовательные занятия, больше всего мне запомнились мастер-классы по роботехнике и по изготовлению косметики. А еще я побывала в Музее техники Вадима Задорожного: мы увидели старинные автомобили и мотоциклы, было очень интересно!» — поделилась впечатлениями одна из школьниц Милана Кулешова.

Всего до конца лета на экскурсию в Московскую область приедут более 500 школьников из республики Беларусь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.