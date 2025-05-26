Школьники и дошколята Подмосковья могут посоревноваться в знаниях правил безопасности

Школьники Подмосковья смогут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасность начинается с тебя». Всероссийская онлайн-олимпиада — это первый совместный проект МЧС России и образовательной платформы «Учи.ру». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

МЧС России постоянно развивает направления профилактической работы с детьми и молодежью, направленные на формирование знаний и навыков безопасного поведения. Цифровые инструменты повышают доступность информации и качество ее освоения.

Задания касаются разных тем безопасности жизнедеятельности, проверяют знания алгоритмов действий в различных опасных ситуациях, а также правил поведения на природе и в городе:

для школьников — 15 вопросов;

для дошкольников — отдельные задачи с аудиосопровождением.

Участие в олимпиаде бесплатное. До 30 июня посоревноваться могут ученики 1 — 11 классов и дошкольники:

зарегистрируйся на сайте safety-mchs.uchi.ru или войди с логином и паролем от Учи.ру.

Участники олимпиады получают сертификат, грамоту или диплом.

Источник информации: https://safety-mchs.uchi.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=mchs_25_smm_mchs

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.