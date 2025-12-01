Школьники Домодедова приняли участие в патриотической игре ко Дню Победы

В школе № 8 Домодедова состоялась патриотическая игра «На крыльях Победы», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 110 школьников из 11 образовательных учреждений — победители и призеры онлайн-проекта «Живая память».

Команды прошли 11 этапов, включая медицинскую подготовку, эстафету, работу с плакатом и начальную военную подготовку. Каждый этап был направлен на развитие практических навыков, понимание подвига фронтовиков, а также формирование ответственности и командной работы.

Директор детского морского центра «Альбатрос» Ольга Бычкова рассказала, что в октябре прошел онлайн-тур среди 25 команд, а в финал вышли 11 сильнейших, которые теперь соревновались очно.

Победителем муниципальной игры стал отряд «Наследники героев» образовательного комплекса «Доминанта». Лучшие команды представят Домодедово на итоговом слете в марте 2026 года.

Патриотические игры способствуют воспитанию уважения к истории и формированию гражданской позиции молодежи.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.