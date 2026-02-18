Школьники Богородского посетили выставку «Мужество защитников Отечества в наградах»

16 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Центре образования № 33 Богородского округа прошли Уроки мужества, посвященные этой памятной дате. Ребята слушали, затаив дыхание, поскольку получились не сухие, академические выступления лектора — а подлинное погружение в мир живой истории, в события того времени, сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

В актовом зале школы были установлены стенды передвижной выставки «Мужество защитников Отечества в наградах, знаках и значках», подготовленной московскими коллекционерами.

Три урока для разных классов школы провел специалист по работе с молодежью ЦДПМ Богородского округа, руководитель Московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергей Бычков.

Он же провел экскурсию по выставке для каждой из школьных групп, рассказав об истории учреждения государственных наград СССР, об орденах, медалях и знаках отличия, учрежденных в годы Великой Отечественной войны. Здесь также были представлены планшеты с памятными медалями и знаками, посвященными Специальной военной операции и событиям на Донбассе с 2014 года.

После экскурсии школьникам был показан документальный фильм «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», который кратко и наглядно рассказал о героической, боевой истории Вооруженных Сил СССР. Школьники с большим вниманием и интересом смотрели документальные кадры. Всего выставку посетило более 200 учащихся.

