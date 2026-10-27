Школьникам в Можайске рассказали, почему нельзя сообщать коды из СМС и переводить деньги на «безопасный счет»

Помощник Можайского городского прокурора Александр Ступников провел встречу с учащимися школы № 1 Можайска. В ходе беседы он познакомил ребят с наиболее распространенными схемами обмана и методами защиты от злоумышленников, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Как подчеркнул представитель прокуратуры, ключевой инструмент мошенника — психологическое давление. Преступники используют страх, доверчивость, любопытство и стремление к быстрому заработку. Первым сигналом обмана становится ситуация, когда незнакомец в телефонном разговоре подгоняет собеседника, требует немедленных действий с деньгами и просит держать разговор в секрете.

Отдельный акцент был сделан на угрозах для подростков. Злоумышленники способны заводить знакомства с детьми в онлайн-играх и мессенджерах, входить к ним в доверие, после чего выманивать личную информацию или прибегать к шантажу. Нередко школьникам предлагают так называемую легкую подработку — забрать пакет у пенсионера, передать банковскую карту, принять перевод или обналичить деньги в банкомате.

Ступников предостерег, что вовлеченность в подобную преступную цепочку может обернуться уголовной ответственностью. В качестве иллюстрации он привел реальный случай из судебной практики Подмосковья: 19-летний курьер телефонных аферистов получил от пожилой женщины свыше 1,1 миллиона рублей, за что был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Завершая встречу, представитель прокуратуры озвучил базовые правила безопасности: никому не передавать коды из СМС и пароли, не переводить средства на «безопасные» счета, не отдавать наличные незнакомым курьерам, а при звонках от имени банка или госорганов — прекращать разговор и самостоятельно набирать официальный номер. Кроме того, важно незамедлительно сообщать родителям или педагогам о подозрительных сообщениях и угрозах в интернете.