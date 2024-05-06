Школьникам Подмосковья расскажут о правилах безопасных покупок в интернете

В сезоне «Цифрового ликбеза» начался новый цифровой урок, где эксперты авито расскажут о правилах безопасных покупок и публикации объявлений в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности включает видеоролики и методические материалы по темам: «Как безопасно совершать покупки», «Правила публикаций».

В новом цикле «Цифрового ликбеза» расскажут, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться через инструменты платформы, оформлять доставку, о правилах размещения объявлений, а также дадут советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.

С 6 мая по 28 июня на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы, которые посвящены правилам кибербезопасности на интернет-площадке «Авито».

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Его уроки посвящены безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения. На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.