Школьникам Подмосковья рассказали о профессиях в сфере туризма и услуг

В преддверии дня открытых дверей амбассадоры и преподаватели колледжа «Подмосковье» провели всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». Они познакомили учащихся 9-х классов с федеральным проектом, перспективными и востребованными в ближайшем будущем профессиями отрасли «Туризм и сфера услуг». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Профессии в сфере туризма и услуг пользуются высоким спросом на рынке труда, так как туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики. Преподаватели колледжа рассказали о том, какие навыки и знания необходимы для работы в сфере туризма и услуг, а также о возможностях трудоустройства выпускников.

Проект направлен на формирование у обучающихся профориентационных компетенций по отраслям и информирование о возможностях трудоустройства в регионе.

Ребятам рассказывают о специальностях и профессиях, которые можно получить в колледже, а также о преимуществах получения среднего специального образования в современных реалиях. В ходе классного часа школьники задают вопросы об условиях приема и поступления, условиях обучения в колледже и так далее. Амбассадоры делятся личным опытом, рассказывают о процессе обучения и прохождения производственной практики, студенческой жизни и работодателях.

По итогам встречи команда профориентаторов «Колледжа «Подмосковье» пригласила будущих абитуриентов и их законных представителей на день открытых дверей, который состоится 20 апреля.

Экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам необходимо пройти обязательную аттестацию. С 1 июля 2024 года запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестата. Проходить аттестацию необходимо раз в пять лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.