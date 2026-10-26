Школьникам лицея «Парус» в Люберцах рассказали, как не попасться на уловки мошенников

Сотрудники прокуратуры продемонстрировали учащимся люберецкого лицея «Парус» видеоролик, содержащий полезные рекомендации по борьбе с уловками мошенников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Старший помощник прокурора Виктория Чиркова пояснила: если незнакомый человек представляется полицейским и запрашивает код из СМС, следует просто завершить разговор. Кроме того, мошенники способны подделывать голоса близких при помощи искусственного интеллекта — при возникновении сомнений нужно прекратить общение и перезвонить родным по известному номеру.

Восьмиклассница Каролина из 8 «А» рассказала свою историю: у ее родственницы выманили код через переписку с «начальником». Теперь девочка усвоила правило — необходимо позвонить руководителю и уточнить все детали.

Видеоролик оставили в школе — его планируют показывать на уроках о важном.