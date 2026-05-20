Школьникам Королева рассказали об опасности легкого заработка в интернете

Восьмиклассников из школы № 7 навестил заместитель городского прокурора Константин Нелюбин. Цель встречи — предупредить ребят о рисках, связанных с «быстрым заработком». Он объяснил, что такое дропперство: это схема, когда подростков вовлекают в обналичивание и вывод похищенных денег, сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Обычно вербовщики действуют через игровые чаты или мессенджеры, суля легкие деньги. Однако за подобное пособничество уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.

Подростков попросили проявлять бдительность, если неизвестные сулят доход «без вложений» и уклоняются от прямых ответов о сути работы. Чтобы не оказаться в опасной ситуации, нельзя сообщать чужим людям паспортные данные, реквизиты банковских карт или пароли от своих аккаунтов. Прокурор рекомендовал школьникам не соглашаться на подозрительные предложения и обязательно делиться такими сообщениями с родителями или учителями.