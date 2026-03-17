Школьникам из Ленинского округа рассказали о промышленном потенциале страны

На базе Видновского художественно-технического лицея состоялся открытый урок из цикла «Разговоры о важном» на тему «Заводы России». Мероприятие, инициированное Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, было направлено на знакомство школьников с промышленным потенциалом страны. Участие в нем приняли заместители главы городского округа Анастасия Гайлиш и Иван Гетман, а также предприятия Ленинского округа — ООО «Иви» и ООО «Полиграф мастер про». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Основу индустриального производства обеспечивают 24 топ крупных и средних предприятия. Среди ведущих компаний округа можно выделить такие, как: ООО „Албес Мет“, АО „Эдас Пак“, ООО „Мегапак“, АО „Твинс Тэк“, АО „Московский газоперерабатывающий завод“, АО „Гипсобетон“, АО „Олтекс С. А.“, АО „Хайдженик“, ГК „Рота-Агро“, АО „Газдевайс“, ООО „Харменс Молоково“, АО „Москокс“», — подчеркнула заместитель главы Ленинского городского округа Анастасия Гайлиш.

Сообщается, что в ходе урока школьникам рассказали об истории российской промышленности, ее ключевых отраслях, внедрении новых технологий и искусственного интеллекта. Приглашенные руководители предприятий поделились информацией о деятельности своих компаний, производственных процессах и перспективах развития, а также пригласили школьников на экскурсии для знакомства с реальным производством.

«Урок был очень интересным и познавательным. Я узнал много нового о том, сколько полезного и нужного производится в нашей стране. После этой встречи я даже задумался о том, чтобы в будущем попробовать основать свою фармацевтическую корпорацию», — поделился впечатлениями участник мероприятия Андрей Рыбалко.

В пресс-службе добавили, что «Уроки о важном» проводятся в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.