Школьникам Балашихи рассказали о построении карьерного пути

Директор по продажам и маркетингу ООО «Аэроспейс Кэпитал» Валерия Барашкова и генеральный директор ООО «А4» Антон Чернецов встретились с учениками старших классов школы № 11 в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Валерия Барашкова раскрыла ключевые аспекты профессионального развития в космической индустрии России. В ходе мероприятия она поделилась своим опытом, уделив особое внимание важности профессионального развития и постоянного совершенствования знаний и навыков. Валерия раскрыла эффективные методики запоминания информации, которые помогли ей в процессе обучения.

Антон Чернецов рассказал ребятам о своем пути профессионального становления. Он поделился рассказом про обучение в МГТУ имени Н. Э. Баумана и карьерный путь, начавшийся с работы в АО «Криогенмаш». В ходе выступления Антон Чернецов акцентировал внимание на возможности совмещения учебы и работы при условии грамотного распределения приоритетов. Также он посоветовал ребятам сформировать личную систему ценностей, которые помогут в достижении успеха.

Во время встречи ученики смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Организатором мероприятия стало управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.