Школьник из Шатуры победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Десятиклассник шатурского лицея Артем Щетинин стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Его подготовили учителя Ирина Мерзликина и Олег Рубцов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с другими ребятами Артем преодолели школьный и окружной этапы. Подготовка к областному велась с начала учебного года. Гимнастика, спортивные игры, кросс, теоретическая часть были отточены практически до идеала.

«За сутки до проведения соревнований мы узнали, что гимнастику, на которую делали основной упор, отменили. Вместо нее основной частью программы стали игры. Вместо километра мы бежали кросс в две тысячи метров», — рассказал Артем.

Спортивная выдержка и самообладание позволили Артему преодолеть все трудности и взять эту высоту!

Всего несколько очков не хватило молодому человеку до выхода на Россию. Но и теперь десятиклассник не отчаивается и готовится пройти этот путь в следующем учебном году.

Как рассказала учитель физкультуры Ирина Мерзликина, для того, чтобы взять российский этап, у лицеиста есть все необходимое. Десять лет занятий различными видами спорта и личная дисциплина не прошли даром.

Артем Щетинин стал одним из пяти школьников-победителей по различным предметам муниципального округа Шатура. Еще 75 учеников стали призерами регионального этапа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.