Школьник из Химок победил во Всероссийской викторине физиков

Ученик Химкинского лицея Георгий Борисов 28 апреля стал победителем VI Всероссийской викторины юных физиков и вошел в топ-7 лучших работ конкурса. В соревновании участвовали школьники из 26 городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Викторину организовали ведущие научные институты страны. Участникам предстояло продемонстрировать знания сразу в нескольких дисциплинах — физике, химии, астрономии, биологии и информатике. Конкурс объединил школьников из 26 городов России.

Награждение провел вице-президент РАН, академик Владислав Панченко.

«Вопросы викторины затрагивают важные научные задачи сегодняшнего дня», — отметил он.

Организаторами мероприятия выступили отделение физических наук РАН, корпус профессоров РАН, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и Московский педагогический государственный университет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.