Школьник из Химок победил во Всероссийской викторине физиков
Ученик Химкинского лицея Георгий Борисов 28 апреля стал победителем VI Всероссийской викторины юных физиков и вошел в топ-7 лучших работ конкурса. В соревновании участвовали школьники из 26 городов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Викторину организовали ведущие научные институты страны. Участникам предстояло продемонстрировать знания сразу в нескольких дисциплинах — физике, химии, астрономии, биологии и информатике. Конкурс объединил школьников из 26 городов России.
Награждение провел вице-президент РАН, академик Владислав Панченко.
«Вопросы викторины затрагивают важные научные задачи сегодняшнего дня», — отметил он.
Организаторами мероприятия выступили отделение физических наук РАН, корпус профессоров РАН, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и Московский педагогический государственный университет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.
«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.