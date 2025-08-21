Школьник из Дмитрова взял бронзу на географической олимпиаде в Сербии

Ученик Дмитровской гимназии «Логос» Константин Грищенков в составе сборной России занял личное 3 место на первой Международной юниорской географической олимпиаде (International Junior Geography Olympiad — iGeo Junior). Соревнования проходили с 15 по 20 августа в Белграде, столице Сербии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Успех Константина Грищенкова — закономерный результат его упорного труда и высочайшего уровня подготовки. Только за последний учебный год он добился выдающихся результатов: стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по географии, а также показал отличные знания, став призером и победителем муниципального этапа ВсОШ по четырем предметам: география, история, английский язык и математика.

«От всей души поздравляю Константина с блестящим результатом! Завоевать бронзу на первой международной юниорской олимпиаде — это огромное достижение и настоящая гордость для всех дмитровчан. Эта победа подтверждает не только личный талант ученика, но и высокое качество образования, которое предоставляется в Дмитровском округе», — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В олимпиаде приняли участие школьники из более чем 12 стран мира. Участникам предстояло пройти комплексные испытания, включавшие не только теоретический тур, но и демонстрацию практических навыков полевых исследований. Все задания выполнялись на английском языке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.