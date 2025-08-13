«Школа мам» в Реутове вновь начнет работать уже осенью

Этой осенью при женской консультации Реутова вновь начнет работу «Школа мам» — образовательный проект, направленный на подготовку женщин и других членов семьи к родам и материнству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках занятий беременные смогут получить полезную информацию от акушеров-гинекологов, неонатологов, клинического психолога и других специалистов.

«Для оформления в женской консультации необходимо обратиться к врачу-гинекологу, имея при себе паспорт и полис ОМС. После первичного осмотра специалист оформит медицинскую карту беременной и направит пациентку на необходимые обследования и лабораторные анализы. Особенно важно встать на учет до 12-й недели беременности, чтобы своевременно выявить возможные риски и обеспечить здоровье будущей мамы и ребенка», — пояснила заведующая женской консультацией Реутова Елена Шинкаренко.

С начала года в Реутове на учет по беременности в местной женской консультации встали 458 женщин. Будущие мамы могут обратиться в консультацию по месту жительства или прикрепления для получения квалифицированной медицинской помощи в период вынашивания ребенка.

В учреждениях родовспоможения Московской области, включая перинатальные центры, предоставляется широкий спектр родовспомогательных практик. Женщинам доступны мягкие, вертикальные и партнерские роды, а также роды с участием доулы, что позволяет максимально адаптировать процесс родоразрешения под индивидуальные потребности каждой семьи.

Женская консультация Реутова продолжает оказывать всестороннюю поддержку будущим мамам на всех этапах беременности, помогая обеспечить безопасность и благополучие матери и ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.