«Школа фермера» Подмосковья набирает первых учеников

В Подмосковье стартовал прием заявок на конкурсный отбор в образовательный проект «Школа фермера», который предназначен для начинающих аграриев и всех желающих развиваться в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Обучение в рамках программы будет проходить по двум направлениям: «Технологии современного растениеводства на базе КФХ» и «Технологии современного животноводства на базе КФХ».

Конкурсный отбор участников продлится с 10 марта по 13 апреля. Старт обучения запланирован на 25 апреля и будет проходить на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова. Длительность обучения составляет два месяца, а форма обучения — очная, что позволит участникам глубже погрузиться в изучаемые темы и активно взаимодействовать с преподавателями и наставниками.

Среди главных преимуществ программы, подчеркнули в Минсельхозпроде Подмосковья, — возможность стажировки на ведущих агрофирмах региона. Такой подход обеспечивает отличное практическое обучение. По окончании курса выпускники получат дипломы государственного образца, подтверждающие их профессиональную квалификацию.

Узнать подробности и подать заявку на участие в программе «Школа фермера» можно на портале «Свое».

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