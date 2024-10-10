Шесть юных жителей Химок получили паспорта в торжественной обстановке

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил первые паспорта шести юным жителям. В торжественной обстановке ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорогие ребята! Самое главное для вас сейчас — учеба и выбор дальнейшего пути. Стремитесь к лучшему, тянитесь к знаниям и достигайте новых высот, будьте достойными гражданами нашей великой страны. Именно вы — наше будущее, будущее России», — обратился к химчанам Дмитрий Волошин.

Поздравили ребят также председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский и родители.

«Горжусь тем, что я гражданин такой великой страны — России. Химки — это город, где я вырос. Этот город для меня родной», — сказал химчанин Никита Колесников.

Всего с начала года в Химках паспорта получили уже десятки юных химчан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.