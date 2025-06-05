Шесть дворовых территорий асфальтируют большими картами в Ступино

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил ход благоустройства дворовых территорий в Ступино. В этом сезоне в городе модернизацию асфальтового покрытия выполнят в шести дворовых территориях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В их числе двор дома 58 на улице Чайковского. Работы на стадии завершения, большой картой заасфальтировали проезды и парковочные пространства.

Сергей Мужальских совместно с профильными специалистами, представителями Общественной палаты и Совета депутатов округа проинспектировал территорию двора. По итогам проверки дано поручение оперативно провести окос, устранить недочеты.

Подрядчик ООО «Ступинское ДРСУ» заканчивает работы еще по двум адресам: проспект Победы, д. 53, 55, 57 и улица Достоевского, д. 1, Лесной переулок, д. 6, улица Горького, д. 51,49,53/11.

По плану ямочного ремонта дворов предстоит большими картами заасфальтировать 6300 кв. м до 15 июля.

«В этом году у нас большая программа благоустройства. Активно идут работы по модернизации асфальтовых покрытий, в том числе большими картами. Приведем в порядок 8 дворовых территорий с дополнительным благоустройством, там установим малые архитектурные формы, проведем озеленение. Разместим 5 современных детских игровых площадок, среди которых одна по программе губернатора площадью 300 квадратных метров, и 3 площадки воркаут. Приступили к благоустройству общественных пространств. Стараемся сделать территорию округа комфортнее и краше», — отметил Сергей Мужальских.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.