Шефы Novikov Group готовят на выставке «Москва промышленная. Город будущего»

В рамках выставки «Москва промышленная. Город будущего» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» шеф-кондитеры и шеф-повара ресторанов Novikov Group с 16 августа проведут кулинарные мастер-классы. Изысканные блюда шефы будут готовить из столичных продуктов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что на сегодняшний день пищевую промышленность города составляют более 290 компаний различных отраслей, включая овощную, хлебобулочную, кондитерскую, рыбную и мясную продукцию. Пищевые продукты московского производства сегодня широко известна на всю страну.

«Взяв за основу столичные ингредиенты, можно приготовить самые разнообразные блюда практически любой кухни мира. Что и продемонстрируют лучшие шефы ресторанов на мастер-классах в рамках выставки „Москва промышленная. Город будущего“. Семь известных поваров дадут уникальную возможность посетителям выставки раскрыть всю палитру вкусов и научат создавать кулинарные шедевры», — сказал Гарбузов.

Увидеть известных шеф-поваров за приготовлением гастрономических ресторанных блюд из московских продуктов смогут почти 600 гостей. Модерировать встречу будут популярные тележурналисты-блогеры Сергей Малоземов и Олег Солнцев.

При создании блюд будут использовать ингредиенты производства столичных предприятий — шоколад «Красный Октябрь», квас «Очаково», рыбный костный бульон Probulion, пармезан «Moloko group», подсолнечное масло и греческий йогурт Trawaoil, мясо «ПК ЭЛЛИТГРУП ИНВЕСТ», мороженое БРПИ, муку Мелькомбинат № 3 и Мелькомбината в Сокольниках и другие.

Повара приготовят чавычу, перлотто с крапивой и гребешком, необычные чипсы с копченой форелью, орекьетте, язык, ростбиф, создадут поэтичное блюдо из цветов цукини, а также раскроют секреты вкуснейшего тунца татаки. Десертами станут эклеры с соленой карамелью, персики в пене, японский десерт и йогуртовый мусс.

Звездные мартер-классы проведут шеф-повар «Аист» Мирко Дзаго, шеф-кондитер Miss You Иляна Чернышева, бренд-шеф SAVVA Андрей Шмаков, харизматичный шеф Moró Роман Зернов, шеф-кондитер Mr Lee Бек Караев, шеф-повар Assunta Madre Кателло Сансоне, бренд-шеф «Клево» Захар Иванченко, а также Джихан Дениз, чьим именем назван ресторан Cihan Steak & Kebab.

Гости получат новые знания и интересный опыт.

Необходима предварительная регистрация на сайте форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Первый мастер-класс пройдет 16 августа.