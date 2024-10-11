Шеф-повар: в дешевые сосиски кладут перемолотые куриные кости и свиные шкурки

«Чудес не бывает, если мы покупаем дешевые сосиски, то рассчитывать на натуральное мясо довольно сложно», — сказал Прокофьев на радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, там содержится так называемый белковый субстрат, который пробит через мощную мясорубку. Еще в дешевые сосиски добавляют красители и вкусовые добавки.

Шеф-повар пояснил, что сейчас химия позволяет создать многое, в том числе и текстуру продукта. При этом реальная пищевая ценность уже сильно отличается от мясной продукции.

Как напомнил специалист, сосиски могут быть и веганскими, такие делают из соевого сырья. Разработки ведутся, иногда удачные, местами — нет.

Он подчеркнул, что правильные сосиски при этом состоят из свинины, говядины. Они появились в середине XV века.