Шаховским долголетам рассказали, как защититься от телефонных мошенников
Помощник прокурора Шаховского городского округа Максим Воробьев провел с долголетами беседу о том, как вовремя распознать хитрости мошенников и сохранить свои накопления. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Представитель надзорного ведомства перечислил типичные приемы, к которым прибегают преступники:
- «Родственник в беде»: поступает звонок якобы от внука или сына, который срочно просит перевести деньги. При этом аферисты нередко применяют технологию имитации голоса.
- «Специалист Госуслуг / Соцфонда»: под видом сотрудника предлагают перерасчет пенсии или оформить выплату, чтобы заполучить код из СМС-сообщения.
- «Служба безопасности банка»: звонящий сообщает о подозрительной попытке взлома счета и требует перевести средства на «безопасный» счет.
- «Полис или медосмотр»: злоумышленник просит обновить данные полиса ОМС или записаться на профилактическое обследование — так он пытается выведать личную информацию.
- «Оператор связи»: поступает предложение о льготном тарифе, после чего звонящий стремится получить конфиденциальные данные.
В прокуратуре намерены организовывать подобные встречи на систематической основе — не только с пожилыми людьми, но и с детьми. Благодаря совместной работе правоохранительных структур и органов местного самоуправления число преступлений, направленных против пожилых граждан, постепенно идет на спад.