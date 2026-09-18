Сгребли годовой запас по акции: перекупщики оставили малышей без детской смеси

Перекупщики оставили малышей без детской смеси, скупив большие запасы в гипермаркетах по скидкам и выставив на продажу на известной онлайн-платформе.

«Не покупайте смесь у этих барыг. Пусть сидят теперь, над златом чахнут. Не дали возможности купить тем, кому действительно было нужно. Такие люди и создают дефицит», — возмутилась пользователь katya1996_00 в соцсети Threads*, опубликовав скриншоты с объявлениями.

По словам пользователя ruslanpepelyaev, большими скидками на детскую смесь гипермаркет распродал свой товар, создав дефицит в других торговых сетях.

Комментаторы поддержали возмущения родителей, оставшихся без детских смесей: «Так вот куда делись все смеси, а мне в магазине сотрудник говорит, там, мол, оптовые закупки у нас делают. Вот они какие закупки», «Можно жаловаться на объявления, потому что для продажи в коммерческих целях необходим сертификат честного знака», «Это спекулянты, как в Covid-19 сахар скупали и продавали по бешеному ценнику», «И с бензином сейчас тоже есть такое» и т. д.

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