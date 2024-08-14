«Сгорит за 2-3 секунды»: в РФ представили устройство для уничтожения секретных документов

Уникальное устройство для мгновенного уничтожения секретных документов представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в Подмосковье, сообщает SHOT .

​Прибор получил название «Прибой Пепел А-4». У него нет аналогов, устройство применяется бойцами ВС РФ в зоне специальной военной операции.

По словам разработчиков, в устройстве можно переносить до 50 листов секретных документов, а сам прибор легко умещается в чемодан или рюкзак. В случае экстренной эвакуации он может за 2-3 секунды полностью сжечь все секретные документы. Причем сделать это можно удаленно с помощью пульта.

Стоимость устройства «Прибой Пепел А-4» составит около 200 тыс. рублей.

Ранее на форуме «Армия-2024» презентовали царь-дрон, к которому можно подвесить авиационную бомбу ФАБ-250. Беспилотник может сбрасывать авиабомбы с высоты до 100 м.

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.