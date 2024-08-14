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Mash: царь-дрон с возможностью подвеса авиабомбы презентовали на «Армии-2024»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в Подмосковье показали царь-дрон, к которому можно подвесить авиационную бомбу ФАБ-250, сообщает Mash .

Беспилотник получил название «Мотылек». Четыре электромотора способны поднять 230 кг такой полезной нагрузки, как систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или ФАБ-250. БПЛА может сбрасывать авиабомбы с высоты до 100 м.

Ранее участникам форума представили нового боевого робопаука, способного передвигаться на лапах и стрелять из пулеметов. Внешне робот напоминает дройдеков из «Звездных войн».

Международный военно-технический форум «Армия-2024» проходит с 12 по 14 августа 2024 года в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот».