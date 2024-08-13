На «Армии-2024» представили робопаука в стиле «Звездных войн»

В Подмосковье проходит форум «Армия-2024», где участникам представили нового боевого робопаука, способного передвигаться на лапах и стрелять из пулеметов, сообщает Telegram-канал Mash .

На опубликованных кадрах видно, что боевое изобретение внешне напоминает дройдеков из «Звездных войн». Устройство способно передвигаться как на лапах, так и на встроенных в них колесах — зависит от типа местности, где применяется робопаук.

Боевой робопаук может переносить на себе груз до 50 килограммов, а также оснащен двумя 7,62-мм пулеметами, из которых может вести огонь по противнику.

Ранее на форуме «Армия 2024» презентовали камень-шпион. Стоимость устройства, благодаря которому можно выполнять различные наблюдательные задачи, оценивается в 5 млн рублей.