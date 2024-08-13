На форуме «Армия-2024» презентовали камень за 5 млн рублей

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Камень-шпион за 5 млн рублей представили на форуме «Армия-2024»

Представленный на «Армии-2024» камень является устройством, с помощью которого можно вести наблюдение на расстоянии одного километра, а управлять им можно через специальный пульт, сообщает Telegram-канал Mash .

Внешне секретное военное устройство похоже на обычный булыжник, который сложно с первого взгляда отличить от обычного природного камня. Приспособление оборудовано камерой с фиксированным фокусным расстоянием и цифровым зумом.

Военные могут использовать камень при выполнении боевых задач, направленных на защиту страны.

Подобное шпионское устройство использовали британские агенты на территории Москвы в начале 2000-х годов. В 2006 году российские спецслужбы рассекретили четверых разведчиков, которые в своей работе использовали миниатюрные передатчики, замаскированные под камни.

Ранее на «Армии-2024» показали современные устройства, которые помогают военным отслеживать и уничтожать вражеские беспилотники.