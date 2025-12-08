СФР Подмосковья оказывает более 20 мер поддержки участникам СВО и их семьям

9 декабря наша страна отмечает важную дату — День Героев Отечества.Отделение Соцфонда по Москве и Московской области оказывает особое внимание участникамспециальной военной операции иих семьям. В Москве и Подмосковье данная категория граждан получает от Отделения более 20 мер социальной поддержки. Среди них — льготы при назначении пенсии, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), технические средства реабилитации (ТСР), услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению и другая помощь. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

ЕДВ

Военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, которым присвоен статус ветерана боевых действий, получают по линии Отделения СФР ежемесячную денежную выплату в размере 4 582 рубля.

Герои России и члены их семей имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 98 194рубля.Онаоформляется автоматически тем, кто удостоен этого звания с 1 января 2023 года.

Ежемесячная денежная выплата также положена инвалидамвследствие военной травмы. Ее размер не зависит от установленной группы инвалидности и составляет 8 328 рублей.

Вместе с ЕДВ данной категории граждан предоставляется пенсия, ежемесячная денежная компенсация (в размере от 4 815 до 24 076 рублей) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.В дальнейшем ветеран СВО может получать сразу две пенсии: государственную по инвалидности и страховую по старости.

Пенсионные льготы

Участники СВО имеют право на льготы при назначении пенсий. Период службы в зоне специальной военной операции засчитывается в страховой стаж вдвойном размере, то есть за год начисляется повышенный пенсионный коэффициент — 3,6 вместо 1,8. Время прохождения военной службы по призыву и пребывания в добровольческих формированиях учитывается при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж. Наличие стажа для мужчин не менее 47 летпозволяет выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

ТСР и санаторно-курортное лечение

Военнослужащие, которые получили травму в ходе СВО, имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации, в соответствии с индивидуальной программойреабилитации или абилитации.

С 2025 года Социальный фонд предоставляетдемобилизованным участникам специальной военной операциибесплатные путевки в 12 собственныхцентров реабилитации. Один из них расположен в селе Каринское Московской области. Санаторно-курортное лечение можно получить один раз в год, его длительность составляет до 21 дня. Также участники СВО раз в год лечатся в реабилитационном центре. Продолжительность медицинской реабилитации зависит от показаний.

Кроме бесплатной путевки, для всех ветеранов СВО предусмотрена компенсация затрат на проезд до центра реабилитации и обратно.

В центрах реабилитации Соцфонда за каждым участником СВО закреплен персональный менеджер, который сопровождает его на всех этапах предоставления услуг по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.

Поддержка семей участников СВО

Отделение СФР по Москве и Московской области реализует целый комплекс мер поддержки для семей участников СВО.

Жена призывника может рассчитывать на дополнительную выплату по беременности, если она находится на сроке не менее 180 дней. Пособие предоставляется в фиксированном размере — 42 665 рублей.

Супруга военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право на получение ежемесячного пособия на ребенка до трех лет. Его размер в этом году составляет 18 285 рублей. Выплата назначается на 12 месяцев (с последующим переназначением при необходимости) без учета комплексной оценки нуждаемости семьи.

Беременным женам и детям до 17 лет мобилизованных граждан в упрощенном порядке оформляется единое пособие. Если супруга призвали на военную службу по мобилизации, то его доходы не учитываются при назначении выплаты.

Многие виды поддержки участникам СВО и членам их семейпредоставляются региональным отделением Соцфондав беззаявительном порядке.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, МАХ https://max.ru/id7703363868_gos, Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.