Сформирован новый состав Молодежного парламента при Совете депутатов Орехово-Зуева

В Орехово-Зуеве прошла конкурсная комиссия по формированию нового состава Молодежного парламента при Совете депутатов Орехово-Зуевского городского округа. Была рассмотрена 31 заявка, конкурсный отбор был серьезным, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Двое кандидатов сошли на старте, 14 не прошли в основной состав. Но мы никого не намерены терять! Каждый, у кого есть идеи и желание развивать округ, получит возможность трудиться в качестве консультанта», — сообщил председатель Совета депутатов Александр Бабаев.

В состав вошли молодые люди самых разных возрастов и занятий: школьники, студенты, представители крупных предприятий округа — ДМЗ, ТОНАР, «Стекломаш», ветеран специальной военной операции.

«Молодежный парламент должен стать для ребят не просто статусом, который можно, образно говоря, положить себе в копилку на будущее. Это в первую очередь площадка, посредством которой реально можно влиять на жизнь округа, предлагать свои идеи, проекты, реализовывать их при поддержке депутатов и администрации», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.