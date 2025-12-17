Сезонная хандра у собак: названы 5 игр, поднимающих настроение питомцу

С сокращением светового дня, похолоданием и уменьшением продолжительности прогулок многие владельцы собак сталкиваются с неожиданной проблемой: питомец становится вялым, апатичным или, наоборот, проявляет деструктивное поведение дома. Это могут быть симптомы сезонной хандры, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой мы часто гуляем меньше или не столь интенсивно. Меж тем потребность собаки в активности никуда не исчезает. Недостаток физической и умственной нагрузки часто проявляется в порче вещей, навязчивом вылизывании, лае. Необязательно увеличивать время прогулок. Главное — их качество. Умственная нагрузка, например, утомляет собаку ничуть не меньше, чем бег», — объяснил Голубев.

Зарядка

Не все породы собак чувствуют себя зимой на улице уютно и готовы к активным играм. А энергию девать куда-то надо. Вместо прогулки по холоду устройте 10-15-минутную интенсивную тренировку. Здесь понадобятся лакомства для положительного подкрепления. Также будет неплохо, если собака уже знает базовые команды. Смысл заключается в том, что вы будете их отрабатывать в движении и вперемешку. Например, вы быстро идете, после чего произносится команда «Стой», затем «Сидеть», затем «Ко мне». Чем больше команд, тем лучше.

Такая разнообразная тренировка загружает мозг и утомляет довольно неплохо. Если квартирные условия не позволяют, используйте для занятий закрытую собачью площадку.

Поиск предмета

Это игра на поиск предмета. Играя первый раз, дайте собаке обнюхать вещь, скомандуйте «Ищи» и положите ее на виду. Питомец найдет его быстро, похвалите за находку. Затем постепенно усложняйте задание: прячьте за дверью, в другой комнате. Можно усилить запах, положив внутрь игрушки лакомство, если это возможно. Не забывайте бурно хвалить питомца, когда он обнаружит спрятанный предмет.

Стаканчики

Посадите собаку перед собой. Сперва покажите два непрозрачных стаканчика или миски. Под один из них положите лакомство, пусть собака это видит. Перемешайте стаканчики. Затем разрешите питомцу сделать выбор. Если пес указывает на правильный стаканчик лапой или носом — он получает награду. Со временем количество стаканчиков можно увеличить. Такая простая игра укрепляет связь с хозяином, учит терпению и развивает внимание.

Игрушка-дозатор

Отличный способ занять собаку на долгое время. Для этого понадобится специальная силиконовая игрушка-дозатор, внутрь которой помещаются лакомства. Можно сделать такую и из подручных средств, например, из пластиковой бутылки, прорезав в ней отверстия. Предназначение такой игрушки — чтобы собака не просто поигралась, но догадалась, как ей достать лакомства. Чтобы добыть еду, придется катать и толкать игрушку.

Игрушки на «черный день»

Собаки довольно быстро теряют интерес к игрушкам, особенно если они постоянно на виду. Создайте запас из предметов. Выдавайте собаке по 1-2 на неделю, а затем чередуйте их. Старые убирайте в коробку, выдавайте новые. Можно также «оживить» старую игрушку, спрятав в нее лакомство. Обычно, если питомец долго не видит даже привычную игрушку, внезапное ее появление вновь приковывает внимание.

Достаточно 15 минут, чтобы изменить поведение собаки зимой. Как и в случае с игрушками, однообразные занятия могут надоесть, поэтому лучшее решение — чередовать разные занятия и игры. Такие занятия помогут держать собаку в форме и избежать проблем с лишним весом — это распространенная проблема в холодный сезон.

