Сезон летних веранд в Подмосковье начнется с 1 апреля

Согласно закону Московской области № 191/2014-ОЗ, размещение сезонных кафе на территории региона производится на любой период с 1 апреля до 1 ноября. С 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать выполнять монтаж летних веранд, а с начала апреля при благоприятных погодных условиях — размещать первых посетителей. Об этом сообщает пресс-службарегионального Минсельхозпрода.

«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в теплое время года. В Подмосковье для размещения сезонного кафе на земельных участках, которые находятся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности, предпринимателям потребуется подать заявление, после чего заключить договор. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, но прием заявлений продолжается», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Основным преимуществом услуги является возможность заключить договор в день подачи заявки, если место включено в Перечень. Максимальный срок предоставления в этом случае составляет до 2 рабочих дней. Договор размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания подписывается дистанционно с помощью электронной цифровой подписи.

С 1 сентября вступает в силу законопроект, согласно которому продажа алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, в сезонных залах на территории Подмосковья будет возможна только после получения предпринимателем разрешающего документа. Он подтверждает соответствие летних веранд требованиям к размещению и обустройству — сезонные залы примыкают к стационарному объекту общепита, не размещаются на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях, отвечают правилам благоустройства, также вход должен находиться в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.

Реализация алкоголя запрещается в летних кафе, находящихся в «зонах запрета» — в непосредственной близости к образовательным и медицинским учреждениям. Размещение сезонных объектов не допускается в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, на газонах и цветниках без устройства специальной площадки на опорах, на детских и спортивных площадках. Также на тротуарах, если расстояние от веранды до дороги меньше 2 метров либо до столбов или деревьев меньше 1,5 метров, выше первых этажей нежилых зданий, не имеющих отдельного входа, без обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.