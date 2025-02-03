«Сетевая гигиена»: эксперт рассказал, как защитить данные от мошенников

О необходимости защищать свои персональные данные говорят постоянно, однако многие пользователи все равно подвергаются атакам мошенников, которые придумывают новые схемы. Глава департамента по кибербезопасности крупной ИТ-компании Сергей Ершицкий дал несколько актуальных советов по «сетевой гигиене», сообщает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт посоветовал с осторожностью пользоваться бесплатным Wi-Fi — конечно, речь идет не о московском метро, а частных сетях Wi-Fi в небольших отелях, кафе и тому подобных. По словам Ершицкого, через публичные сети злоумышленники могут получить информацию о логинах, паролях, адресах электронной почты и другую.

Во-вторых, при установке приложений важно читать пользовательское соглашение: в обмен на бесплатные функции приложения часто требуют согласие на обработку и передачу данных третьим лицам.

«Владельцы многих бесплатных приложений зарабатывают на том, что просто торгуют вашими персональными данными», — предупредил Ершицкий.

Он советует проверить и самостоятельно настроить доступ к камере, геолокации, галерее, файлам.

Кроме того, специалист посоветовал обновлять приложения сразу, как только выходят новые версии, в которых в том числе исправляются уязвимости. При этом хакеры могут атаковать пользователей, которые еще не успели обновиться.

Что касается паролей, то чем сложнее они будут, тем лучше, напомнил эксперт. Стоит использовать для усложнения пароля цифры, буквы, разные регистры и спецсимволы. По его словам, для подбора паролей жулики используют сложные схемы, поэтому надо делать пароли максимально сложными, заключил он.