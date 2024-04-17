Сестра Жанны Фриске рассказала об отце своей дочери

Наталью Фриске вывели из себя вопросы подписчиков об отце дочери ее, от которого она ушла. Девочка по имени Луна появилась на свет 2 года назад с помощью ЭКО. Об этом сообщает Starhit.ru .

Отцом девочки является парикмахер Александр Титов. Сестра Жанны Фриске ушла от него во время беременности. Сегодня Александр не принимает участия в жизни Луны, а также не помогает материально. При этом 37-летняя Наталья уверена, что сможет самостоятельно поднять девочку на ноги.

«Он не общается с ребенком, никак не помогает. И он всего лишь донор! На этом точка!» — Фриске.

Также она попросила подписчиков больше не задавать вопросы об Александре и его участии в жизни семьи.

До рождения дочери Наталья призналась, что долгое время терпела гуляния и ложь отца ребенка, однако в какой-то момент терпение кончилось и она решила завершить отношения. Расставание произошло во время беременности. При Наталья она позволила экс-избраннику встретить ее с дочерью из роддома.

Ранее российская певица Наталья Подольская появилась на публике в откровенном платье. Артистка вышла в свет в черном прозрачном платье-макси с кружевом.