Сервис «Календарь инвестора» помогает предпринимателям Подмосковья

Функционал нового сервиса «Календарь инвестора», работающего на инвестиционном портале Московской области, позволяет выбрать интересующие предпринимателя мероприятия и внести в свой график. Например, воспользовавшись фильтром «Субсидия» бизнесмен увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Также предприниматель может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки. Более того, сегодня субъекты МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и для бизнеса по франшизе.

Сервис «Календарь инвестора» помогает предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, участие в мероприятиях и многое другое.

Кроме того, сервис отображает информацию о мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах, форумах и других. Выбрав интересующее мероприятие, предприниматель может узнать всю необходимую информацию и зарегистрироваться.

Также в «Календаре инвестора» при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия бизнесмен в один клик переходит в карточку, где размещена подробная информация и кнопка на подачу заявки для получения субсидии или на регистрацию на вебинар.

В дальнейшем сервис «Календарь инвестора» будет продолжать развиваться и расширять свой функционал.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.