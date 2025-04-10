Серпуховским студентам провели ярмарку трудоустройства

Кадровый центр Подмосковья провел в Губернском колледже ярмарку трудоустройства, на которой молодежь, не покидая стен учебного заведения, смогла ознакомиться с разнообразием рабочих мест Серпухова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

17 организаций совместно с Кадровым центром Подмосковья предложили студентам 62 вакансии и 438 рабочих мест. Направления самые разные: образование, промышленность, туризм, безопасность и многое другое. В рамках ярмарки трудоустройства также прошёл круглый стол «Профориентация несовершеннолетних» и тренинг «Эффективная самопрезентация» от специалистов Кадрового центра региона.

Обучающимся по специальности «Поварское и кондитерское дело» провели профтур в один из ресторанов Серпухова.

У ребят была уникальная возможность изнутри увидеть работу целого коллектива профессионалов и даже пройтись по внутренним помещениям, цехам и коридорам, куда посетителям доступ запрещен.

Самой захватывающей частью программы стал мастер-класс от победителя 4 сезона кулинарного шоу «Молодые ножи» Юрия Поэта. Шеф научил будущих коллег готовить авторский крабовый салат с элементами молекулярной кухни и тартар из говядины по собственному рецепту. Юрий также дал ребятам полезные советы и призвал экспериментировать — только так можно найти новые вкусы и неожиданные сочетания ингредиентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.