Серпуховские танцоры выступили на Международном конкурсе

Театр танца «ПроДвижение» и образцовый детский коллектив Московской области «Non Stop» из Серпухова с триумфом выступили на Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Золотое сечение». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главная цель этого мероприятия — выявить талантливую молодежь и помочь ей реализовать свои творческие идеи. Более 20 номинаций, включая эстрадный, современный танец и многие другие направления, собрали самые яркие коллективы со всей страны.

Театр танца «ПроДвижение» стал Лауреатом II степени в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».

Образцовый детский коллектив Московской области «Non Stop» стал Лауреатом I степени и Лауреатом III степени в номинации «Эстрадный танец»; Лауреат II степени в номинации «Современный танец».

Кроме того, коллектив «Non Stop» был удостоен сертификата для участия в телевизионном фестивале «TVTalents» и приглашения на бесплатное участие в финале Международного фестиваля «Золотое сечение», который состоится в июне 2025 года в городе Сочи.

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