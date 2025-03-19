Серия тренировочных эвакуаций стартовала в школах Щелкова

В рамках плановых мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений городского округа Щелково спасатели центра гражданской защиты провели тренировочную эвакуацию в средней общеобразовательной школе № 4 им. П. И. Климука, сообщает пресс-служба администрации округа.

Учения проводились для того, чтобы отработать действия персонала и учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также проверить готовность экстренных служб к оперативной ликвидации возможных последствий ЧС.

Особое внимание в ходе тренировки уделили слаженности действий всех участников процесса. Отрабатывались навыки быстрого и безопасного выхода из здания, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и взаимодействия с представителями экстренных служб. По окончании эвакуации был проведен подробный разбор учений, в ходе которого осветили как положительные моменты, так и области, требующие дальнейшего совершенствования.

Руководство школы и представители центра гражданской защиты отметили высокую степень ответственности и организованности персонала и учащихся. Проведённая тренировка позволила закрепить теоретические знания на практике и повысить уровень готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Подобные мероприятия планируется проводить регулярно во всех образовательных учреждениях города — это позволит гарантированно обеспечить безопасность детей и сотрудников.

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