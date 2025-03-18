Серия лекций для школьников «Русский Крым и Севастополь» прошла в Люберцах

Серия лекций для школьников «Русский Крым и Севастополь» прошла в городском округе Люберцы. Ее провели активисты «Единой России» совместно со сторонниками партии и молодогвардейцами. Открытые уроки прошли в рамках проекта «Успех V единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во время уроков представители и сторонники «Единой России» рассказали школьникам об истории Крыма и Севастополя, вспомнили хронологию воссоединения территорий с Россией. Мы все осознаем важность того, чтобы представители подрастающего поколения знали историю событий 2014 года, понимали значение этого исторического момента и осознавали, какую роль Крым и Севастополь играют в судьбе нашей страны», — рассказала председатель местного Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

Лекции прошли в Кадетской школе, Инженерно-технологическом лицее, а также в библиотеке «Бригантина» при участии муниципального координатора партийного проекта «Историческая память» Евгении Ерченковой.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Тогда более 95% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав РФ. А 18 марта был подписан соответствующий договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

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