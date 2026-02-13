Сергиево-Посадский регоператор вывез 250 тыс кубометров отходов в Подмосковье за неделю

Сергиево-Посадский региональный оператор за прошлую неделю вывез около 250 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов с территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем мусора был вывезен в Мытищах — 39 тысяч кубометров, в Химках — 35 тысяч, в Дмитровском округе — 25 тысяч, в Пушкинском — 21 тысяча и в Сергиево-Посадском — 22 тысячи кубометров.

Из общего объема отходов 1,3 тысячи кубометров составили ликвидированные несанкционированные свалки, а 41,1 тысячи кубометров — крупногабаритные отходы.

В министерстве отметили, что в сложных погодных условиях основной причиной задержек вывоза мусора становится невозможность подъезда к контейнерным площадкам. Водителей просят не парковать автомобили у контейнеров и в узких проездах, чтобы не мешать работе спецтехники.

В зону обслуживания Сергиево-Посадского регоператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.