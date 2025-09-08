Сергиев Посад может стать пилотной площадкой по очистке водоемов

В честь юбилейного экологического марафона «Реки бегут» в городе прошла конференция, посвященная вопросам сохранения экологии водоемов малых исторических поселений. Ее участниками стали ведущие специалисты в сфере очистки водных ресурсов. На дискуссионной площадке гостей приветствовали начальник управления по реализации водохозяйственных программ Федерального агентства водных ресурсов Василий Борисенко, глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, генеральный директор Фонда развития Сергиева Посада Егор Скопенко и депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Получилось собрать очень интересный состав экспертов: руководство Росводресурсов, профильные министры Подмосковья и Псковской области, коллеги из Санкт-Петербурга, специалисты Мосводоканала, руководство Института водных проблем, разработчики мастер-планов для речных пространств, экологи. Для Сергиева Посада такое событие — отличная возможность закрепиться в статусе и теоретической площадки, и как своеобразному испытательному центру для новых методик и технологий», — отметил Сергей Пахомов.

В соответствии со Стратегией развития Сергиева Посада и исполнением поручений Президента России Владимира Путина до 2030 года планируется не просто очистить все местные водоемы, но и интегрировать эти работы в единый комплекс с модернизацией объектов ЖКХ, воздействующих на состояние рек, озер и прудов, а также с последующим обустройством прилегающих рекреационных зон.

Участие в конференции также приняли министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, первый заместитель министра благоустройства региона Евгений Афанасенков, директор филиала ГУ «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» Росводресурсов Нарек Арустамян, эксперты из Института водных проблем РАН, Российского экологического общества и других организаций, включая представителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По результатам мероприятия Федеральное агентство водных ресурсов примет резолюцию. В число ключевых рекомендаций войдет предложение рассмотреть инициативу по приданию Сергиеву Посаду статуса пилотной площадки для обкатки и демонстрации комплексных решений в сфере охраны водных объектов исторических городов, включая внедрение современных и доказавших свою эффективность технологий и разработок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.