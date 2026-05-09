Сергей Пахомов: мы должны увековечить имя каждого загорчанина, не вернувшегося с фронта

В День Победы на возложении цветов у Мемориала славы в Сергиевом Посаде председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о начале работы над созданием мемориала жителям Загорского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

По словам депутата, речь идет о памятном месте, где будет отражено имя каждого жителя Загорска, не вернувшегося с фронта. В будущем мемориале планируется увековечить больше 15 тысяч имен.

«Хочу объявить сегодня здесь перед всеми вами — мы начинаем эту работу. Мы создадим мемориал памяти. Мы увековечим имя каждого погибшего», — заявил Сергей Пахомов.

Парламентарий подчеркнул, что внешний облик будущего мемориала и его расположение будут обсуждаться вместе с жителями. Рассматриваются разные варианты, в том числе развитие территории вокруг Вечного огня.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.