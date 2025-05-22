Сергей Колунов: предварительное голосование открыто для участия граждан в выборах

Депутат госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов рассказал о механизме электронного предварительного голосования. Он отметил, что данная процедура дает возможность каждому гражданину попробовать свои силы на выборах, передает пресс-служба партии.

«В списках тех, кто пробует избраться в текущем году, люди, доказавшиесвою пользу стране и обществу реальными делами, а не словами. Это волонтеры, это наши Герои-участники спецоперации, это наши учителя и врачи. Люди из самых разных сфер, самых разных профессий, которых знают, уважают и любят. И лучшие из них представят нашу партию в сентябре», — сказал Колунов.

Он добавил, что параллельно с предварительным голосованием «Единой России» проходит «ПолитСтарт» — кадровый проект партии.

«Проект позволяет не просто отобрать талантливых, неравнодушный людей, но и поддержать их, обучить для последующей работы в органах государственной власти и в органах местного самоуправления. Получается, что наша партия готовит к депутатству, учит, а это очень важно. Мы несем ответственность за своих депутатов, за своих чиновников и госслужащих», — резюмировал Колунов.

Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодежный и Луховицы, процедура начнётся 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.