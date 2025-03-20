Семинар по производству органической продукции пройдет для бизнеса Подмосковья

3 апреля специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с национальным центром компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества проведут онлайн-семинар для предпринимателей Подмосковья на тему: «Производство органической продукции: новые возможности для АПК». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В ходе мероприятия спикеры обсудят ключевые вопросы, касающиеся инфраструктуры развития органической продукции в РФ, процедуры органической сертификации, возможности реализации органической продукции для малых и средних предприятий (МСП) и крупного бизнеса, экспортный потенциал, а также проекты поддержки производителей органической продукции и успешные примеры производства.

Начало семинара запланировано на 11:00. Предприниматели, желающие принять участие во встрече, могут подать заявку до 31 марта, заполнив специальную форму. Ссылка на конференцию будет отправлена на указанный при заполнении формы адрес электронной почты.

Семинар станет отличной возможностью для развития и расширения бизнеса в сфере органического производства для предпринимателей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.