Семьи участников СВО посетили яхтенный порт в Долгопрудном

Экскурсию на Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод организовали для семей участников СВО в Долгопрудном в рамках программы «Промышленный туризм». Гости познакомились с работой Московского яхтенного порта и его технической инфраструктурой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экскурсии побывали на территории Хлебниковского машиностроительно-судоремонтного завода, где расположен Московский яхтенный порт. Предприятие занимается обслуживанием и ремонтом речных судов, их хранением, заправкой топливом и подготовкой к спуску на воду.

Гостям показали технические зоны порта и рассказали, какое оборудование используется для обеспечения работы судов. Долгопрудненцы познакомились с портовой инфраструктурой и вместе с сотрудниками проводили в плавание белоснежную яхту.

Экскурсию организовал фонд «Долгопрудный рядом» при поддержке администрации городского округа.

«Работа в порту оказалась очень интересной и масштабной. Благодарим организаторов и Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод за теплый прием, познавательный рассказ об истории предприятия и возможность стать причастными к уникальному миру любителей воды, техники и судоходства», — поделились участники экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.